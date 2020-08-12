وفاة الفنان سناء شافع بعد صراع مع المرض

توفي منذ قليل الفنان الكبير سناء شافع، عن عمر يناهز الـ 77 عاماً، بعد صراع مع المرض، الذي أدى إلى دخوله مؤخراً إلى العناية المركزة إلى أنوافته المنية.
شارك شافع درامياً في الموسم الرمضاني من خلال مسلسل "ليالينا80، القمر آخر الدنيا"، وتعرض خلال الفترة الماضية لعدةأزمات صحية في الرئة، أدت إلى دخوله إلى إحدى مستشفيات القاهرة لتلقي العلاج.
ولد "شافع" في 25 يناير عام 1943م، وهو مخرج وأستاذ أكاديمي، له ممسيرة فنية طويلة في المسرح، والعديد من الأعمال السينمائية والتلفزيونية المميزة.
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