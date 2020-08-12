مصطفى قمر يحيي الحفل الختامي لمهرجان الصيف الدولي بالإسكندرية

يحيي الفنان مصطفى قمر الليلة الختامية لمهرجان الصيف الدولي في دورته الـ18، المقامة فعالياته في مكتبة الإسكندرية.

يقام الحفل يوم السبت الموافق 29 أغسطس، في تمام الساعة الـ 9 مساءً، على المسرح المكشوف، على أن يكون

سعر التذكرة بقيمة 150 جنيه.

يذكر أن قمر يستعد لطرح ألبومه الجديد في مطلع شهر سبتمبر المقبل، الذي أطلق عليه "لمن يهمه الأمر 2"، حيث يعود جزءه

الأول إلى عام 1996، وحقق نجاح جماهيري مميز وقت عرضه.

يبدأ المهرجان يوم السبت القادم وتفتتحه الفنانة دينا الوديدي بحفلها الغنائي المنتظر، وتستمر فعالياته حتى يوم السبت الموافق 29 أغسطس، ويشارك في المهرجان الفنان محمد الشرنوبي، الفنانة نسمة محجوب، بجانب مجموعة من الانطشة الثقافية والورش التدريبية.