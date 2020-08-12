علي الحجار يحيي حفلاً غنائياً في الإسكندرية

يستعد الفنان علي الحجار لإحياء حفل غنائي في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي في دورته الـ18، المقامة فعالياته في مكتبة الإسكندرية.

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الخميس

الموافق 27 أغسطس، على المسرح المكشوف بالمكتبة، في تمام الساعة الـ 9 مساءً، على أن يكون سعر التذكرة بقيمة 180 جنيه.

يبدأ المهرجان يوم السبت القادم وتفتتحه الفنانة دينا الوديدي بحفلها الغنائي المنتظر، وتستمر فعالياته حتى يوم السبت الموافق 29 أغسطس، ويشارك في المهرجان الفنان محمد الشرنوبي، الفنانة نسمة محجوب، بجانب مجموعة من الانطشة الثقافية والورش التدريبية، ويكون حفل الختام مع الفنان مصطفى قمر.