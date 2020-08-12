فن ومشاهير

علي الحجار يحيي حفلاً غنائياً في الإسكندرية

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

يستعد الفنان علي الحجار لإحياء حفل غنائي في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي في دورته الـ18، المقامة فعالياته في مكتبة الإسكندرية.

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الخميس

الموافق 27 أغسطس، على المسرح المكشوف بالمكتبة، في تمام الساعة الـ 9 مساءً، على أن يكون سعر التذكرة بقيمة 180 جنيه.

يبدأ المهرجان يوم السبت القادم وتفتتحه الفنانة دينا الوديدي بحفلها الغنائي المنتظر، وتستمر فعالياته حتى يوم السبت الموافق 29 أغسطس، ويشارك في المهرجان الفنان محمد الشرنوبي، الفنانة نسمة محجوب، بجانب مجموعة من الانطشة الثقافية والورش التدريبية، ويكون حفل الختام مع الفنان مصطفى قمر.

 

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر علي الحجار يحيي حفلاً غنائياً في الإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا