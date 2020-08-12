يستعد الفنان علي الحجار لإحياء حفل غنائي في مدينة الإسكندرية، وذلك ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي في دورته الـ18، المقامة فعالياته في مكتبة الإسكندرية.
ومن المقرر أن يقام الحفل يوم الخميسالموافق 27 أغسطس، على المسرح المكشوف بالمكتبة، في تمام الساعة الـ 9 مساءً، على أن يكون سعر التذكرة بقيمة 180 جنيه.
يبدأ المهرجان يوم السبت القادم وتفتتحه الفنانة دينا الوديدي بحفلها الغنائي المنتظر، وتستمر فعالياته حتى يوم السبت الموافق 29 أغسطس، ويشارك في المهرجان الفنان محمد الشرنوبي، الفنانة نسمة محجوب، بجانب مجموعة من الانطشة الثقافية والورش التدريبية، ويكون حفل الختام مع الفنان مصطفى قمر.
كانت هذه تفاصيل خبر علي الحجار يحيي حفلاً غنائياً في الإسكندرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.