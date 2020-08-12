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“نفيدكم علما أن حبيبنا الغالي الممثل أنطوان كرباج، يعاني منذ ست سنوات من مرض الزهايمر العضال، والذي يتطلب عناية طبية ومراقبة متخصصة بشكل يومي.
يقوم مركز رعاية المسنين في مشتسفى القديس جاوريوس (مستشفى الروم)، حيث ينزل أنطوان كرباج منذ شباط 2020، بالمتابعة الطبية وتأمين العناية اللازمة له.
كنا نحبذ إبقاء الأمر في مكانه الصحيح حيث يجب أن يكون، أي ضمن النطاق العائلي والخاص. ولكن بعد أن نشرت وسائل الإعلام اللبنانية الخبر، اقتضت الحاجة منا إلى توضيح الأمر.
نتوجه بالشكر إلى كل محبي أنطوان كرباج من جمهور ومعجبين وصحافيين وعاملين في المجال الفني لحبهم وإخلاصهم ودعمهم لمسيرة أنطوان كرباج الفني طوال سنوات نجاحه. بدونكم لما كانت هذه المسيرة كما عرفتوها.
كل ما نرجوه اليوم هو احترام خصوصيات العائلة، متمنين دعمكم في هذا الإطار”.
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كانت هذه تفاصيل خبر بيان توضيحي من أبناء وزوجة الفنان انطوان كرباج : نرجو احترام خصوصيات العائلة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت لبنان وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.