تراند اليوم : شاهد.. صورة نادرة لـ رانيا فريد شوقي من مرحلة المراهقة..وتستعين بنزار قباني

نشرت الممثلة المصرية ​رانيا فريد شوقي صورة لها من فترة المراهقة برفقة والدها الممثل الراحل فريد شوقي، وذلك على صفحتها الخاصة على احد مواقع التواصل الاجتماعي.

وعلقت رانيا على الصورة بأبيات شعر للشاعر ​نزار قباني، كاتبة: “أبي يا أبي .. إنَّ تاريخَ طيبٍ وراءكَ يمشي، فلا تَعْتَبِ.. على اسْمِكَ نمضي، فمن طّيِّبٍ شهيِّ المجاني، إلى أطيبِ حَمَلْتُكَ في صَحْو عَيْنَيَّ.. حتى تَهيَّأ للناس أنِّي أبي.. أشيلُكَ حتى بنَبْرة صوتي فكيف ذَهَبْتَ.. ولا زلتَ بي؟”.

تجدر الإشارة الى أن آخر أعمال رانيا فريد شوقي هو الجزء الثاني من مسلسل “أبو العروسة”.