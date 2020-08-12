تراند اليوم : عاجل.. وفاة الفنان سناء شافع بعد صراع مع المرض

رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان القدير سناء شافع، عن عمر ناهز 77 عاما، بعد صراع قصير مع المرض حيث تدهورت الحالة الصحية للفنان القدير خلال اليومين الماضيين داخل إحدى المستشفيات.

كان الفنان سناء شافع قد تعرض لأزمة مرضية منتصف يوليو الماضى، ووقتها أكد الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ، لـ”اليوم السابع” أن الفنان الدكتور سناء شافع غير مصاب بفيروس كورونا، موضحاً أنه شعر ببعض المتاعب فقط فقرر إجراء بعض الفحوصات والتحاليل الطبية للاطمئنان على صحته.

يذكر أن الفنان سناء شافع شارك فى رمضان الماضى بمسلسل “ليالينا 80” تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وبطولة اياد نصار، صابرين، غادة عادل، وخالد الصاوى ومحمد الشقنقيرى وميدو عادل ونهى عابدين ومحمد على رزق، كما ظهر كضيف شرف فى مسلسل “القمر آخر الدنيا” مع بشرا وهشام اسماعيل ومؤمن نور وسميرة عبد العزيز وإخراج تامر حمزة.