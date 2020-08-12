تراند اليوم : مايا دياب: “فقدنا الوطن.. أكلني الخوف!”

تشارك الفنانة اللبنانية ​مايا دياب مشاعرها وأحاسيسها بعد الصدمة التي واجهتها نتيجة الإنفجار في مرفأ بيروت ودمار منزلها بالكامل. ونشرت مايا دياب عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي تغريدة عبّرت من خلالها عن خوفها ووجعها من نتائج هذا الإنفجار مشيرة الى أنها لا تزال تعاني من الصدمة والخوف قائلة:”عادةً منفقد عزيز ببطّل شي يرضينا أو يخفف عنا ومنقعد بكنف الوطن اللي بيحتضنا وبيواسينا منحس بالأمان”، وتابعت مايا دياب بالقول: “الأسبوع اللي فات فقدنا الوطن،وهلّق مين رح يواسينا..كأنه مبارح،بعدني هونيك..اكلني الخوف”.