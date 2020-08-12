تراند اليوم : الصور الأولى لزوجة محمد عساف.. وهويتها تشغل جمهوره

لا تزال أصداء زواج الفنان محمد عساف حاضرة بين الجمهور وتحديدًا بعدما كشف عنه بشكل مفاجئ مما أثار حيرة العديد من محبيه الذين أراد الكثير منهم معرفة هوية عروسه.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل صور ريم عودة زوجة الفنان محمد عساف، التي تم الإعلان عن زواجه منها بداية الأسبوع الجاري في مدينة دبي. وبحث قطاع واسع من الجمهور عن معلومات حول العروس.

واقتصر حفل الزفاف على مجموعة مصغرة من الأصدقاء وأفراد العائلة المقربة في مدينة دبي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وأثارت الصور فضول جمهور عساف، حول هوية العروس، ليصبح موضوع زوجة عساف (31 عاما) متداولا بشكل كبير على موقع تويتر.

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وتبين بعد أيام أن زوجة عساف هي فتاة فلسطينية من القدس، تدعى ريم عودة، أسرتها مقيمة في السعودية، حيث ولدت لأب فلسطيني وأم دنماركية.

وذكرت مصادر أن ريم في العشرين من عمرها، فيما لم يتم الكشف عن تفاصيل زواج الفنان الفلسطيني الشهير بالكامل حتى الآن، على الرغم أنه تردد أن هناك قصة حب جمعت كل من ريم وعساف منذ أول لقاء جمعهما العام الماضي في الإمارات، وتعمقت علاقتهما خلال الشهور الماضية.

يذكر أن عساف كان قد فسخ خطوبته من الإعلامية الفلسطينية لينا قيشاوي قبل 4 أعوام.