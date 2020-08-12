فريق مكسيكي مغمور يعلن تعاقده مع كريستيانو رونالدو

رنا صلاح الدين - أعلن نادي تلاكسكالا، الذي ينافس في دوري الدرجة الثالثة المكسيكي، "التعاقد" مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي.

النادي المكسيكي مازح عبر حسابه بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، النجم البرتغالي بنشر صورة له مرتديا قميص الفريق مع سهم يشير إلى انتقاله من صفوف يوفنتوس الإيطالي إلى صفوف تلاكسكالا وكتب :"مرحبا”.

حساب النادي وجه رسالة لكريستيانو رونالدو قائلا:" انظر كيف تبدو وسيما بقميص "الذئاب" لفريقنا، أخبر يوفنتوس بأن يجيبوا على الهاتف".

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الصحافة الفرنسية كانت قد تحدثت مؤخرا عن وجود مفاوضات بين خورخي مينديز، وكيل أعمال اللاعب وإدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، بشأن انتقال اللاعب إلى النادي.. لكن بعد إقالة المدرب ماوريسيو ساري من قبل يوفنتوس واستبداله بتعيين أندريا بيرلو، يبدو أن الأيقونة البرتغالية لم تتجه بوصلتها إلى أي مكان حتى الآن.

كما قيل إن النادي الباريسي رفض صفقة الحلم للتركيز على تجديد التعاقد مع النجمين كيليان مبابي ونيمار.. وبحسب ما ورد يريد بيرلو الحصول على أفضل ما يمكن من رونالدو، من خلال لم شمله مع نجم ريال مدريد السابق إيسكو.