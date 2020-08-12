لحظات أمومة خاصة بين كندة علوش وطفلتها في أحدث ظهور.. صورة

رنا صلاح الدين - شاركت الفنانة السورية كندة علوش، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع إنستجرام، بصورة حديثة لها برفقة طفلتها حياة، خلال العطلة الصيفية التي تقضيها برفقة زوجها الفنان عمرو يوسف.

كندة علوش، ظهرت في الصورة وهي تحضن طفلتها حياة، وعلقت عليها قائلة: "الله لا يحرمني هذا الحضن ولا يحرموا لكل أم ويطعموا لكل الى نفسو، هاد الشيء الوحيد اللي بيدوب هموم الدنيا ومشاكلها وضغوطاتها وبيدوب قلبي.. الله يخليلي حيوتة ويخليلكن شمعات قلوبكن ويفرحكن فيهن.. قولوا آمين".

كندة علوش

وكانت الفنانة كندة علوش، تعاقدت على بطولة فيلم جديد من تأليف عادل صليب وإخراج عصام عبدالحميد، ويجري الاستقرار على اسم الفيلم واختيار الفنانين المشاركين في البطولة تمهيداً لبدء التصوير خلال الأيام المقبلة.

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وتعود كندة علوش إلى السينما بهذا الفيلم بعد غياب دام 3 سنوات وتحديداً منذ مشاركتها في فيلم "الأصليين" مع المخرج مروان حامد والذي تم عرضه عام 2017 حيث انشغلت بزواجها مع الفنان عمرو يوسف وإنجابها طفلتها حياة التى تفرغت لرعايتها خلال الفترة الماضية.

فيلم "الأصليين" آخر أعمال كندة علوش في السينما، من تأليف أحمد مراد وشاركت في بطولته إلى جانب منة شلبي وخالد الصاوي وماجد الكدواني ومحمد ممدوح وعباس أبو الحسن وهناء الشوربجي وليلى فوزي وخالد الذهبي وضيف الشرف أحمد فهمي.

يذكر أن كندة علوش تستعد حالياً لبطولة حكاية "ضي القمر" من مسلسل "إلا أنا"، إخراج مريم أحمدي ويشارك في بطولتها محمد شاهين ومحمد علاء ونهى عابدين وجاري اختيار باقي الفنانين المشاركين في البطولة تمهيداً نهاية شهر أغسطس الجاري.