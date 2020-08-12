إصابة النجم الكبير سانجاي دوت بسرطان الرئة

رنا صلاح الدين - أفادت تقارير أن نجم بوليوود سانجاي دوت تعرض للإصابة بسرطان الرئة من الدرجة الثالثة، وبحسب مصادر مطلعة أن دوت يستعد للسفر إلى الولايات المتحدة الأمريكية طلباً للعلاج.

وفي غضون ذلك، أبدى عدد كبير من متابعيه تعاطفًا على مواقع التواصل الاجتماعي ، معبرين عن حزنهم الشديد وداعين له بالشفاء والعودة سالماًا.

وذكر تقرير صحيفة هندوستان تايمز أن النجم دون كان قد نُقل إلى المستشفى في وقت سابق، عقب إصابته بآلام مبرحة، ما جعل الفريق الطبي يتشكك بإصابته بفيروس كورونا، وتم اختباره بفحص كورونا المستجد وظهرت نتيجته سلبية، لكنه مكث بالمستشفى وخضع لفحص آخر اظهر أصابنته بالسرطان.

وكان قد سافر النجم الهندي إلى مومباي من أجل إجراء الفحوصات اللازمة لمعرفة سبب انخفاض الأكسجين في الدم لديه وسبب شعوره بضيق التنفس، ليتم الكشف مؤخرًا عن إصابته بسرطان الرئة.

الجدير بالذكر أن سانجاي كان تعرض لتجربة السجن عام 2007 بالسجن لمدة ست سنوات، على خلفية حيازة أسلحة ممنوع تداولها، وفي وقت لاحق، أفرجت المحكمة عنه بكفالة مؤقتة، وأطلق سراحه.