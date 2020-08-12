إنفجار بيروت يهزّ بيلا حديد.. وهكذا دعت لمساعدة المتضررين

متابعة بتجــــــــــرد: هزّ الإنفجار الذي وقع في مرفأ بيروت الناس في دول العالم كافة، وقد عبّر عدد كبير من الأشخاص عن تضامنهم مع لبنان واللبنانيين في هذه الفترة الأليمة.

وبدورها، شاركت عارضة الأزياء العالمية من أصول فلسطينية بيلا حديد متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمنشور للتوعية حول مدى التأثيرات الناجمة عن الإنفجار في مرفأ بيروت.

فنشرت بيلا حديد عبر حسابها الخاص على إنستغرام منشوراً شرحت من خلاله أن عدداً كبيراً من اللبنانيين خسر منزله، ومن ضمنهم أكثر من مئة ألف طفل.

ولفتت بيلا حديد من خلال منشورها الى أنها تفكّر بلبنان منذ وقوع الإنفجار، ودعت الجميع الى المساهمة في مساعدة الأشخاص المتضررين، وذلك من خلال تسمية بعض الجمعيات والمؤسسات.