متابعة بتجــــــــــرد: هزّ الإنفجار الذي وقع في مرفأ بيروت الناس في دول العالم كافة، وقد عبّر عدد كبير من الأشخاص عن تضامنهم مع لبنان واللبنانيين في هذه الفترة الأليمة.
وبدورها، شاركت عارضة الأزياء العالمية من أصول فلسطينية بيلا حديد متابعيها عبر مواقع التواصل الاجتماعي بمنشور للتوعية حول مدى التأثيرات الناجمة عن الإنفجار في مرفأ بيروت.
فنشرت بيلا حديد عبر حسابها الخاص على إنستغرام منشوراً شرحت من خلاله أن عدداً كبيراً من اللبنانيين خسر منزله، ومن ضمنهم أكثر من مئة ألف طفل.
ولفتت بيلا حديد من خلال منشورها الى أنها تفكّر بلبنان منذ وقوع الإنفجار، ودعت الجميع الى المساهمة في مساعدة الأشخاص المتضررين، وذلك من خلال تسمية بعض الجمعيات والمؤسسات.
كانت هذه تفاصيل خبر إنفجار بيروت يهزّ بيلا حديد.. وهكذا دعت لمساعدة المتضررين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.