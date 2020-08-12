طلال مداح.. الموت غناءً

وهب المطرب السعودي طلال مداح، حياته لإسعاد الناس، وكتب القدر نهايته على المسرح وبين جمهوره، ليسدل الستار على مسيرة صاخبة لصاحب الحنجرة الذهبية.



ولد طلال بن عبد الشيخ بن أحمد بن جعفر الجابري، في 5 أغسطس 1940، بالمملكة العربية السعودية، أحب العزف والغناء منذ طفولته، بسبب عشق والده للعزف على آلة المدروف التي تشبه الناي، وحفظ العديد من الأغنيات الطربية الجميلة.

اشتهر طلال مداح بين زملائه بجمال الصوت ولذا كان يغني في كل الحفلات المدرسية، وشاءت الظروف أن يتعرف على "عبدالرحمن خوندنة"، واجتمع الاثنان على حب الموسيقى و الغناء، حيث كان "عبدالرحمن" عاشقا للعزف على آلة العود، ومنه تعلم طلال مداح العزف وتأثر بأفكاره الموسيقية الجريئة.





مرت الأيام وكأنها في سباق و غدا"طلال" شابا، وبداخله حلم الشهرة، والوصول للناس، وبعد مخاوف كثيرة قرر طرح أول أغنياته وهي "وردك يا زارع الورد"، ونجحت الأغنية داخل المملكة العربية السعودية.





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وفي فترة السبعينيات ذاعت شهرة طلال مداح خاصة بعدما تعاون مع الملحن عمر سراج، وغنى من كلمات الأمير بدر بن عبد المحسن، ومن أبرز أغنياته في تلك الفترة:" غربة وليل" و"زمن الصمت".

كان فارس الأغنية السعودية عاشق للتجديد، لذا قدم الأغنية الطويلة متأثرا بكوكب الشرق "أم كلثوم" وعبد الحليم حافظ وفريد الأطرش، وفي الثمانينيات قدم الأغنية القصيرة التي تعتمد على لحن رشيق و كلمات سهلة و إيقاع سريع ومنها "تصدق ولا احلف" و"زلزيني" و"بسكات".





تعامل صاحب الحنجرة الذهبية مع عدد كبير من الملحنين والشعراء في العالم العربي، ومنحه النقاد العديد من الألقاب مثل: "صوت الأرض" و"صاحب الحنجرة الذهبية" و"فارس الأغنية السعودية"، وحققت أغنياته مثل "مقادير، أنا راجع أشوفك، هلي الجدايلـ لا تقول، حبيب العمر"، نجاح كبير في العالم العربي.





جمع "طلال" بين موهبة العزف والغناء وقدم عبر مسيرته الفنية 85 ألبوم، وكان يجيد الغناء بـ 8 لهجات هي: السعودية والمصرية واللبنانية والتونسية واليمنية والمغربية والعراقية والسودانية.

وفي 11 اغسطس عام 2000 رحل الفنان السعودي الكبير طلال مداح، مات وهو يغني على مسرح "المفتاحة" في مدينة أبها بالسعودية، وأمام 3 آلاف مستمع، فارق صاحب الحنجرة الذهبية الحياة في لحظة من المستحيل أن تسقط من ذاكرة محبيه وعشاقه.