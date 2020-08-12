بالفيديو- يارا تطرح أغنية جديدة “ما يهمك يا بيروت”

Aug 12, 2020 أطلقت النجمة اللبنانية يارا أغنية بعنوان “ما يهمك يا بيروت” كلمات تمام زليق، الحان طارق أبو جودة، توزيع عباس صباح. كلمات الأغنية: “ما يهمك يا بيروت يا ضحكي ما بتموت غيمي ورح تقطع شمسك رح تطلع وضوي لبيوت”. الأغنية طرحتها يارا تضامناً مع بيروت الجريحة بعد انفجار المرفأ والذي أسفر عن وقوع الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.







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