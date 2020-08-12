وفاة المذيعة المصرية بيلا كشك

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"الخليج 365" من بيروت: توفيت المذيعة المصرية الشابة بيلا كشك، بعد صراع مع مرض السرطان إستمر لمدة عامين، وأعلن نبأ الوفاة أحد القائمين على صفحتها على الفيسبوك.

وكانت كشك قد قدمت برنامج طبيب البلد المذاع على قناة صدى البلد.

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ونشر خبير الأبراج علاء منصور صورتها عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك وعلق عليها "بيلا كشك.. أجدع وأحن وأطيب قلب في الدنيا ماتت دلوقتي.. بعد صراع سنتين مع السرطان اللي كانت دايما بتشجعني وواقفة جنبي وجنب الكل في عز احتياجها للناس ربنا يرحمك يا بيلا إدعولها".



يذكر أن للمذيعة الراحلة مشاركة تمثيلية واحدة، عندما جسدت دور مدرسة لغة فرنسية في الفيلم الكوميدي "ويزو سكول"، بطولة الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ"ويزو"، والفنانين سامي مغاوري، وعلا رامي، ورضا حامد، وإسراء عبد الفتاح، وعمر خورشيد، وتأليف مصطفى السبكي، وإخراج علي رجب.

