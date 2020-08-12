خاص| ملحن فلسطيني يكشف كواليس زواج محمد عساف وريم عودة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أكد الملحن الفلسطيني ياسر عمر "المقرب من الفنان محمد عساف" صحة خبر زواج الفنان الفلسطيني منذ عدة أيام في دبي، موضحًا أن العروس ريم عودة فلسطينية تقيم بالمملكة العربية السعودية.

الملحن ياسر عمر في تصريح خاص لـ"الخليج 365"، قال "بالفعل تزوج الفنان محمد عساف في دبي من عدة أيام، بحضور بعض أفراد أسرته، والعروس (ريم عودة) فلسطينية مقيمة بالسعودية".

وتعاون الملحن ياسر عمر مع الفنان محمد عساف بمجموعة أغانٍ، منها أغنيته الشهيرة "ورد الأصايل"، وقصيدة "على هذه الأرض" للشاعر الراحل محمود درويش، و"المارد الفتحاوي"، و"محبوبي".

عساف كان قد فسخ خطوبته من الإعلامية الفلسطينية لينا قيشاوي عام 2016.