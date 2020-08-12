بعد تصدره "تويتر".. شاهد 10 صور تجمع تامر حبيب بنجمات الفن

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تصدر اسم السيناريست تامر حبيب، قوائم الموضوعات الأكثر رواجًا عبر "تويتر"، بعد ظهوره الأخير رفقة الفنانة أمينة خليل وخطيبها.

وتفاعل عدد كبير من مغردي "تويتر"، مع الهاشتاج، وعن المكانة التي يحتلها "حبيب"، لدى نجمات الوسط الفني، ومازحه البعض من خلال ترك بعض التعليقات الطريفة، أبزرها: "إزاي أكون زي تامر حبيب"، : "أنا نفسي أبقى تامر حبيب".

السيناريست تامر حبيب، تربطه علاقة صداقة قوية بعدد كبير من الفنانات، وهو ما يظهر جليًا في المناسبات الوصور واللقاءات الإعلامية التي تتسابق فيها النجمات للحديث عن موهبة وصفات حبيب "الصديق".

وشارك تامر حبيب في الموسم الرمضاني المنقضي، بمسلسل" لعبة النسيان"، وهو من بطولة دينا الشربينى، أحمد داود، محمود قابيل، أحمد صفوت، رجاء الجداوي.