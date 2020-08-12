مدحت العدل يعلق على أزمة أحمد فلوكس وهاني شاكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علق الكاتب الكبير مدحت العدل، على الأزمة الحالية بين الفنان أحمد فلوكس ونقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر.

وكتب "العدل" عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: "مع إني ضد ما فعله أحمد فلوكس من تعلق لا يليق أبدا بالفنان الكبير هاني شاكر، لكني أرفض صيغة الاعتذار تلك التي تحط من كرامة الفنان الشاب ( يقول ما يقول وعلينا الصمت)، فلا عرف كيف يعلق ولا عرف كيف يعتذر، على الفنان أن يصمت طالما لا يحسن التعبير".

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يذكر أن شاكر كتب ناعيًا مصطفى الحفناوي: "بقلب حزين، أقدم خالص العزاء لأسرة هذا الشاب الجميل، لم تسبقني به أي معرفة ولكن موته المفاجئ أوجع قلوب الجميع، ادعوا له بالرحمة والمغفرة

ولكن نعي شاكر لم يلق قبول الفنان أحمد فلوكس، الذي كتب عبر حسابه على "فيسبوك" مهاجمًا نقيب الموسيقيين: "لا تعليق، أقسم بالله كمية منافقة في الزمن ده غير طبيعي، أم الزمن على الحياة اللي احنا بقينا عايشين فيها..."، ثم عاد من جديد ليعتذر فيه عما بدر منه، ليرفض "شاكر" اعتذاره بعدها