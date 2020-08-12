بالصور| شاركت في فيلم كوميدي ورحلت عن 26 عامًا.. معلومات عن "بيلا كشك"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رحلت عن عالمنا مساء أمس الثلاثاء، الإعلامية والفنانة بيلا كشك، بعد صراع مع مرض السرطان، ونعرض لكم أبرز المعلومات عن الفنانة الراحلة:

_ بيلا كشك ولدت في القاهرة عام 1994.

_ شاركت في عمل سينمائي واحد وهو الفيلم الكوميدي "ويزو سكول" الذي عرض عام 2018.

_ شاركت في بطولة هذا العمل دينا محسن "ويزو"، سامي مغاوري، إسراء عبدالفتاح

_ جسدت خلال العمل شخصية مدرسة لغة فرنسية.

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_ عملت مذيعة ببرنامج "طبيب البلد" على شاشة صدى البلد الفضائية.

_ كانت تحلم باستكمال مشوارها كفنانة.

_ كانت تحرص على حضور حفلات الموسيقار عمر خيرت.

_ منذ عامين أصيبت بمرض السرطان.

_ رحلت عن عالمنا أمس الثلاثاء بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز 26 عامًا.