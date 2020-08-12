تراند اليوم : فيديو| إسرائيل تحتفي بمطرب العرب "محمد عبده"

نشرت صفحة "إسرائيل بالعربية"، التابعة لوزارة الخارجية الإسرائيلية، مقطع فيديو للمطرب السعودي، محمد عبده.

وعلقت الصفحة على الفيديو وهو جزء من مقطع أغنية "الأماكن" أشهر أغاني "مطرب العرب": "من قلب تل أبيب، إسرائيلي يسمع أغنية للمغني السعودي فنان العرب محمد عبده".



ومحمد عبده مطرب سعودي، ولد في محافظة الدرب بمنطقة جازان جنوبي السعودية، عام 1949، ويعد من أشهر الفنانين على مستوى الوطن العربي.

باستثناء مصر والأردن، اللتين ترتبطان بمعاهدتي سلام مع إسرائيل، لا تقيم أية دولة عربية أخرى علاقات رسمية معلنة مع إسرائيل.

لكن مسؤولين إسرائيليين أعلنوا، في أكثر من مناسبة خلال الأشهر القليلة الماضية، عن تحسن العلاقات مع العديد من الدول العربية من دون تسميتها

ووقع وزير الداخلية الإسرائيلي، في 26 يناير الماضي، مرسومًا يسمح بزيارة الإسرائيليين للسعودية رسميًا، لـ"المشاركة في اجتماعات تجارية، أو البحث عن استثمارات، على أن لا تتجاوز الزيارة 9 أيام"، إضافة إلى أغراض الحج والعمرة بالنسبة للمسلمين في إسرائيل.

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لكن في اليوم التالي، قال وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، لشبكة "سي إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن "سياستنا ثابتة، لا علاقات لدينا مع دولة إسرائيل، ولا يمكن لحاملي الجواز الإسرائيلي زيارة المملكة حاليًا".

وأضاف: "عندما يتم التوصل إلى اتفاقية سلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين، ستكون قضية انخراط إسرائيل في محيطها الإقليمي على الطاولة على ما أعتقد".

— إسرائيل في الخليج (@IsraelintheGulf)