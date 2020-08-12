صور.. رئيس البيت الفني للفنون الشعبية يدلى بصوته فى انتخابات الشيوخ

توجه المخرج عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، منذ قليل، للمشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ، والإدلاء بصوته، هو والسيدة حرمه، فى لجنة مدرسة طه حسين للتعليم الأساسى، بالنزهة الجديدة .

وقال رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، إن المشاركة فى انتخابات مجلس الشيوخ، هو واجب وطنى يجب على كل مصرى الإلتزام به، وليس على المستوى الشخصى فقط، بل

يجب أن يشجع ويحفز كل المحيطين به من أهل وأصدقاء وزملاء فى العمل، حتى نساهم فى دفع عجلة البناء والتنمية .

وبدأت عمليات التصويت في تمام التاسعة صباحا أمس الثلاثاء وتستمر حتى اليوم الأربعاء في نحو 14 ألف لجنة فرعية بمختلف المحافظات يدلى خلال عملية الاقتراع قرابة 63

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مليون ناخبا تحت إشراف أكثر من 18 ألف قاضيا، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض،رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ووفقًا لإجراءات احترازية مشددة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.



وجولة انتخابات مجلس الشيوخ يتنافس خلالها 787 مرشحا في 27 دائرة بالنظام الفردي، بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 200 عضوا بمجلس الشيوخ الجديد بنظام الاقتراع السري المباشر، بينهم 100 عضوا بالنظام الفردي و100 بنظام القائمة.