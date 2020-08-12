اليوم.. "السيرة الهلامية" تختتم عروضها على المسرح المكشوف بالأوبرا

يختتم العرض المسرحي الكوميدي "السيرة الهلامية" عروضه اليوم الأربعاء على المسرح المكشوف بدار أوبرا القاهرة، وذلك بعد تقديمه على مدار 3 ليالي ضمن برنامج "عودة الروح".
مسرحية "السيرة الهلامية"، مأخوذه عن رائعة "هاملت" لوليم شكسبير، وبرغم المأساة التي يحتويها النص الأصلي، إلا أنمؤلف المسرحية نجح في نقل فكرة النص إلى بيئة آخرى تنتمي إلى الجنوب المصري لتدور فيها الأحداث حول فكرة الثأر في الصعيد والانتقام، ولكن بشكل كوميدي ساخر.
حققت المسرحية نجاحا جماهيرا كبيرا خلالمواسم عرضها للجمهور، وهي من إنتاج فرقة مسرح الطليعة التابعة للبيت الفني للمسرح، ومن تأليف الحسن محمد وإخراج محمد الصغير، وبطولة مجموعة من الفنانين محمد إبراهيم، ورأفت سعيد، ومحمود المصري، وحسن عبد الله، ورامي عبد المقصود، وبلال علي، ومصطفى السعيد، ومها حمدي، ومحمود سليمان، وأزياء هبد مجدي، تعبير حركي سمير وجوليا، وديكور مصطفى حامد.
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