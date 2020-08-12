محمد الشرنوبي يشارك بحفل غنائي في مهرجان الصيف الدولي بالإسكندرية

أعلن الفنان محمد الشرنوبي عن حفله الغنائي الجماهيري الأول بعد جائحة كورونا، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

نشر الشرنوبي الصورة الدعائية للحفل وعلق عليها قائلاً:"اول حفل جماهيري ليا في اسكندرية هيكون يوم ٢١ اغسطس الموافق يوم الجمعة، الحجز من

شباك التذاكر في مكتبة اسكندرية، وحشتني الوقفه على المسرح، هستناكوا نغني مع بعض و ان شاء الله نتبسط جداً".

يبدأ الحفل في ت الساعة الثامنة مساءً، على المسرح المكشوف بالمكتبة، على أن يكون سعر

التذكرة موحد لجيمع الفئات بقيمة 120 جنيه.

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يقام الحفل ضمن فعاليات مهرجان الصيف الدولي بالإسكندرية، في دورته الـ 18، التي ستبدأ فعالياته يوم السبت القادم بتاريخ 15 أغسطس وتستمر حتى 29 من نفس الشهر.

قدم الشرنوبي مؤخراً أغنية السيدة فيروز "لبيروت"، تضامناً مع الأحداث الاخيرة التي شهدتها لبنان، حيث أعاد تقديمها بخلفية موسيقية لألة البيانو للفنان مصطفى الحلواني.