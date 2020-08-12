شاهد فيلم الحارث قبل طرحه في السينما

بعد فيلم "صاحب المقام"، تعرض "شاهد" الفيلم السينمائي الجديد، "الحارث"، حصرياً على "شاهد VIP"، وقبل عرضه في دور السينما في تمام الثانية عشر مساء اليوم.

الفيلم من بطولة أحمد الفيشاوي، ياسمين رئيس، على الطيب، أسماء جلال إلى جانب ضيوف الشرف، باسم سمرة،

عمرو عبدالجليل، أسماء أبو اليزيد، عارفة عبد الرسول. إخراج محمد نادر جلال، تأليف محمد عبدالخالق، سيناريو وحوار محمد عبد الخالق ومحمد إسماعيل أمين.

Advertisements

وأحداث فيلم "الحارث" تدور حول شخصية صحفي يتّسم بالموضوعية والعقلانية،

متزوج حديثاً من امرأة تتمتع بشخصية قوية وهادئة، غير أن حياتهما الزوجية تستحيل فجأة إلى شكوك وريبة وبرود في المشاعر، ما ينسف استقرار هذه الأسرة الشابة. تتلاحق الأحداث لنعرف لاحقاً بأن ثمّة إرادة شريرة خارجة عن سياق الطبيعة والتفسيرات العلمية، ترسم لتلك الأسرة مساراً مختلفاً مليئاً بالغموض والرعب والإثارة.

شاهد الفيلم منتصف الليل من هنا