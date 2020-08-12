بالصور.. فاروق حسني يدلي بصوته في انتخابات مجلس الشيوخ



أدلي الفنان فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق اليوم الأربعاء بصوته في إنتخابات مجلس الشيوخ بدائرة الدقي، وصرح حسني عقب إدلائة بصوته أن المشاركة في الإنتخابات واجب وعمل وطني إيجابي .

والتف الناخبين حول الفنان فاروق حسني وحرصوا علي التقاط الصور التذكارية معه.

وبدأت عمليات التصويت في تمام التاسعة صباحا أمس الثلاثاء وتستمر حتى اليوم الأربعاء في نحو 14 ألف لجنة فرعية بمختلف المحافظات يدلى خلال عملية الاقتراع قرابة 63 مليون ناخبا تحت إشراف أكثر من 18 ألف قاضيا، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض،رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ووفقًا لإجراءات احترازية مشددة للوقاية من الإصابة بفيروس

وجولة انتخابات مجلس الشيوخ يتنافس خلالها 787 مرشحا في 27 دائرة بالنظام الفردي، بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 200 عضوا بمجلس الشيوخ الجديد بنظام الاقتراع السري المباشر، بينهم 100 عضوا بالنظام الفردي و100 بنظام القائمة. أمس الثلاثاء وتستمر حتى اليوم الأربعاء في نحو 14 ألف لجنة فرعية بمختلف المحافظات يدلى خلال عملية الاقتراع قرابة 63 مليون ناخبا تحت إشراف أكثر من 18 ألف قاضيا، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم نائب رئيس محكمة النقض،رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، ووفقًا لإجراءات احترازية مشددة للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19.وجولة انتخابات مجلس الشيوخ يتنافس خلالها 787 مرشحا في 27 دائرة بالنظام الفردي، بينما يتم انتخاب قائمة واحدة لكل دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لنظام القائمة، وذلك لاختيار 200 عضوا بمجلس الشيوخ الجديد بنظام الاقتراع السري المباشر، بينهم 100 عضوا بالنظام الفردي و100 بنظام القائمة.

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