الليلة..طرح كليب "لينا رقصة" لكارمن سليمان

تستعد الفنانة كارمن سليمان لطرج أحدث كليب غنائي لها بعنوان "لينا رقصة"، وذلك عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
ومن المقرر أن يتم طرح الكليب، الليلة في تمام الساعة الـ 8 مساءً عبر قناتها الرسمية على"يوتيوب"، بعد تعرضه للتأجيل في الأسبوع الماضي بسبب أحداث لبنان الأخيرة، التي قررت كارمن بعدها تأجيل طرحه.
قامت كارمن بطرح البرومو التشويقي للأغنية عبر "يوتيوب"، خلالالأسبوع الماضي استعداداً لطرحه، وحقق أكثر من 26 ألف مشاهدة.
يذكر أن آخر إصدارات كارمن الغنائية كانت من خلال أغنية "بصاتك" التي طرحتها خلال شهر ديسمبر من العام الماضي، وحققت أكثر من 2 مليون مشاهدة، الأغنية من كلمات: سامي علي، ألحان: مصطفى جاد، توزيع: ماز.
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