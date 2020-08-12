طرحت الفنانة يارا كليب أغنيتها الجديدة "ما يهمك يا بيروت"، وذلك تضامناً مع الأحداث الأخيرة في لبنان، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات:تمام زليق، ألحان:طارق أبو جودة، توزيع:عباس صباح، والكليب من إخراج: ساري منير، وتقول الأغنية"ما يهمك يا
يذكر أن آخر إصدارات يارا الغناية، كانت من خلال أغنية "الهروب"، التي حققت أكثر من 600 ألف مشاهدة عبرقناتها الرسمية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، من كلمات:مجد، ألحان:صامت، توزيع:شريف قاسم، بالإضافة إلى حفلها الغنائي الأول بعد جائحة كورونا، الذي أحيته في عيد الأضحى الماضي، برفقة الفنان حسين الجسمي على مسرح أوبرا دبي، أخذ الحفل الطابع الخيري لإنقاذ الأطفال المتضررين من أزمة كورونا التي أصابت العالم في مطلع العام الجاري.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو.. يارا تطرح أحدث أغنياتها "ما يهمك يا بيروت" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.