فيديو.. يارا تطرح أحدث أغنياتها "ما يهمك يا بيروت"

طرحت الفنانة يارا كليب أغنيتها الجديدة "ما يهمك يا بيروت"، وذلك تضامناً مع الأحداث الأخيرة في لبنان، عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات:تمام زليق، ألحان:طارق أبو جودة، توزيع:عباس صباح، والكليب من إخراج: ساري منير، وتقول الأغنية"ما يهمك يا

Advertisements

بيروت يا ضحكي ما بتموت غيمي ورح تقطع شمسك رح تطلع وضوي لبيوت".

يذكر أن آخر إصدارات يارا الغناية، كانت من خلال أغنية "الهروب"، التي حققت أكثر من 600 ألف مشاهدة عبر