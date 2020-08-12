شركة فنيال للإعلام تقدم عبر منصات البودكاست أول مسلسل دراما في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من إنتاجها

أعلنت فنيال للإعلام، وهي شبكة بودكاست تقدّم قصصاً صوتية موجهة للشباب العربي في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن الموعد المرتقب لإطلاق القبو، أول مسلسل دراما صوتي يتم تأليفه وإنتاجه في المنطقة. تدور أحداث المسلسل الخيالي، الذي يقع تحت تصنيف الغموض والتشويق ويُبث باللغة العربية، حول فادي يونان، نجم يوتيوب سابق ، وهو يبحث عن طريقة لاستعادة شهرته ونجاحه في العالم العربي، من خلال إطلاق بودكاست خاص به يناقش فيه صندوق يحتوي على تسجيلات قديمة ومرعبة يجده في قبو منزله الجديد. ومع نجاح البودكاست، ، تتزايد أحداث مخيفة حول فادي، فيكتشف أن صاحب هذه التسجيلات من بين مستمعيه.

وسيتم إطلاق المسلسل في شهر سبتمبر 2020، حيث سيتوفر على جميع منصات البودكاست، من بينها آبل بودكاستس وجوجل بودكاستس وأنغامي وديزر وسبوتيفاي وغيرها الكثير

وسيتضمّن القبو تمثيل ديناميكي و واقعي وموسيقى سينمائية مؤلفة خصيصاً لإضفاء أجواء غامضة ومؤثرة، ضمن مقاربة جديدة في المحتوى الصوتي تواكب النمو المتواصل لمنصات البودكاست.

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وفي تعليقها على العمل الجديد، قالت ليلى حمادة، المؤسِسة الشريكة والرئيسة التنفيذية لشركة فنيال ميديا: "نحن متحمسون لإطلاق أول مسلسل دراما صوتي يتم إنتاجه وتأليفه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الشهر المقبل. وتتزايد شهرة الأعمال الصوتية الدرامية، إذ تتوالى أحداثها بشكل مشابه للأفلام والمسلسلات التلفزيونية، وتُعتبر مقاربة جيدة لسرد القصص بطريقة تفاعلية تجعل هذا النوع تحديداً آسراً للمستمعين. كما يُعتبر مسلسلناا الجديد الأول من نوعه في المنطقة، ويسرنا أن نحتل موقع الصدارة في هذا المجال مع إطلاق مسلسل صوتي موجه خصيصاً للشباب العربي في الشرق الأوسط".

من جانبه، صرّح مشاري العنيزي، المؤسس الشريك والمدير الإبداعي: "تمثلت مهمتنا في إنشاء محتوى يتردد صداه في أوساط الشباب العربي بالمنطقة. ومن خلال مسلسل القبو، نتطلع للتفاعل مع مستمعينا بطرق مختلفة ولإبداع عمل مشوق ومختلف يحتوي على حبكة غامضة وعلى التغيرات المفاجئة لإبقاء المستمعين في حالة ترقب حتى نهايته".

وبصفتها شركة متخصصة في مجال بث البودكاستس، تركّز فنيال للإعلام على إنتاج مسلسلات خيالية بصيغة صوتية، بهدف ردم الهوّة في السوق وإبداع محتوى تفاعلي يثير اهتمام الجمهور للتواصل مع الأجيال الأصغر سناً.

سيتوفر المسلسل على جميع منصات البث الصوتي، من بينها آبل بودكاستس وجوجل بودكاستس وأنغامي وديزر وسبوتيفاي وغيرها الكثير،