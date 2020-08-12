تراند اليوم : بنت “هيفاء وهبي” جننت الناس بجمالها – اتفرج

انتشرت مجموعة من الصور المميزة لـ “زينب فياض”، ابنة الفنانة هيفاء وهبى، وقد ظهرت فيها أناقتها، وجمالها الذي فاق جمال والدتها هيفاء وهبي.

وتألقت ابنة هيفاء وهبي بمجموعة من الإطلالات الراقية، والتي أبرزت من رقة وجمال إطلالتها، والتي غلب عليها اللون الأسود، والأصفر والأورانج والسماوي، والأبيض، وكلها اللون تناسبت مع لون بشرتها المتميزة.

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اما عن مكياجها فقد اختارت زينب فياض ان تبرز جمالها ولون عينيها بالأي لاينر الناعم، فيما اختارت في كل إطلالتها أحمر الشفاه بلون جري يتناسب مع إطلالتها.

وعن تسريحة شعر ابنة هيفاء وهبي فلم تكن متكلفة، حيث إنها ظهرت بشعر متوسط الطول ويفي، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها الأنثوية.