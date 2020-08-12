تراند اليوم : ” فوربس” دوين جونسون الأكثر دخلاً .. ما يتقاضاه ضخم جداً!

أعلنت مجلة “فوربس” أن الممثل دوين جونسون ​ الملقب بـ “ذا روك” هو الممثل الأكثر أجراً بين الممثلين في هوليوود. إذ كسب ما بين حزيران 2019 وحزيران 2020 حوالي 87.5 مليون دولار أميركي يتضمن المبلغ 23.5 مليون دولار أميركي من Netflix.

ويجني دوين جونسون المزيد من المال من خط الثياب الرياضية الخاص به، وقالت مجلة فوربس إن الممثلين العشرة الأكثر دخلاً تحصد مجتمعة حوالي 545.5 مليون دولار هذا العام.

كان ريان رينولدز، الممثل المشارك لجونسون في فيلم Red Notice ، ثاني أفضل ممثل ضمن لائحة الأكثر دخلاً، حيث بلغت أرباحه 71.5 مليون دولار. وكان من بين صفقات أفلامه 20 مليون دولار لفيلم Red Notice و 20 مليون دولار لفيلم Six Underground وهو فيلم آخر على Netflix. جاء ثالثًا في القائمة الممثل والمنتج مارك والبيرج، الذي حصل على 58 مليون دولار، بينما جاء بن أفليك في المركز الرابع وفين ديزل الخامس.

وكان الممثل الهندي أكشاي كومار هو نجم بوليوود الوحيد في قائمة العشرة الأوائل، وقد جاء في المركز السادس بأرباح بلغت 48.5 مليون دولار، والتي قالت فوربس إن معظمها جاء من صفقات تأييد المنتجات. كما تضم ​​القائمة أيضًا مؤلف هاميلتون لين مانويل ميراندا، والممثلين ويل سميث وآدم ساندلر، ونجم السينما المخضرم جاكي شان.