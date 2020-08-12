تراند اليوم : “الغسالة” يحقق إيرادات غير متوقعة..في 24 ساعة

يواصل فيلم “​الغسالة” للمخرج عصام عبدالحميد، ومن بطولة هنا الزاهد وأحمد حاتم، تصدر الإيرادات على شباك التذاكر من بين أفلام العيد، بتحقيقه 250 آلاف و162 جنيهًا، يوم أمس الثلاثاء، وفقًا لبيان صادر عن الموزّع السينمائي محمود الدفراوي.

وفي الوقت نفسه يحقق فيلم “الفلوس”، للمخرج سعيد الماروق من بطولة تامر حسني وخالد الصاوي، حوالي 14 ألفًا و33 جنيه، فيما حصد فيلم “لص بغداد” للمخرج أحمد خالد موسى، وبطولة محمد إمام، 9 ألاف و384 جنيه، بينما تذيّل فيلم “بنات ثانوي” للمخرج محمود كامل بطولة محمد الشرنوبي وجميلة عوض، الإيرادات بـ493 جنيه.

الجدير ذكره أن الحكومة المصرية أعادت تشغيل دور العرض السينمائي بـ25% من طاقتها الاستيعابية، في ظل الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد