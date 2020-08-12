تراند اليوم : هاني شاكر يناشد رئيس الوزراء بعودة عمل الموسيقيين والمطربين

قال الفنان هاني شاكر، نقيب المهن الموسيقية، إن الصدمة تحول بيروت لعاصمة الموت، وما حدث ببيروت أزعج العالم بأكمله، مؤكدا على قوة الروابط التي تربط الشعبين المصري واللبناني.

ووجه شاكر، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي وائل الابراشي، ببرنامج التاسعة، المذاع عبر القناة الأولى الفضائية، نداء لرئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، بالنظر للموسيقيين لأن وضعهم أصبح صعبا للغاية، وهم الفئة الوحيدة موسيقيين ومطربين، مازالوا متوقفين عن العمل حتى الآن، طبقا لقرارات الحكومة المصرية، ومنع الحفلات العامة.

وأشاد بإجراء انتخابات مجلس الشيوخ في ظل الظروف التي تمر بها البلاد، مثمنا دور الحكومة المصرية، ورجال الشرطة والجيش وما يبذلونه من مجهود لتأمين عملية الاقتراع.