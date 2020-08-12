صور.. كواليس تصوير أغنية «أماكن السهر» لعمرو دياب

رنا صلاح الدين - نشرت صفحة برنامج et بالعربي، على موقع تويتر، فيديو للفنان المصري عمرو دياب، برفقة الفنانة دينا الشربيني في كواليس أغنية "أماكن السهر".

دينا الشربيني، تشارك كموديل للمرة الأولى مع عمرو دياب في الأغنية وظهر خلال الفيديو وهو يحملها على ظهره خلال التصوير على أحد الشواطئ بالساحل الشمالي.

عمرو دياب ودينا الشربيني

أغنية "أماكن السهر"، من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور، ومدير تصوير مازن المتجول، إخراج أحمد النجار، إشراف عام موسى عيسى.

وحقق عمرو دياب، من خلال أغنيته الأخيرة "يا بلدنا يا حلوة"، عدد مشاهدات اقترب من 24 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب، وذلك منذ طرحها من عدة أيام، حتى أنها تصدرت تريند موقع يوتيوب بعد أقل من 24 ساعة من طرحها، والأغنية من كلمات تامر حسين وألحان عزيز الشافعي وتوزيع طارق مدكور وإخراج طارق العريان.

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عمرو دياب ودينا الشربيني

وطرح الهضبة مؤخرًا أغنية «مالك غيران»، وهي من كلمات تركي آل الشيخ، وألحان فلكلور، وميكساج وديجتال وماستر أسامة الهندي.

عمرو دياب ودينا الشربيني