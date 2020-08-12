إليسا: تفجير مرفأ بيروت أكيد مدبر

رنا صلاح الدين - علقت الفنانة اللبنانية إليسا، إن حادث تفجير مرفأ بيروت الذي وقع في 4 أغسطس الجاري،

وراح ضحيته العديد من الضحايا الذين وصل عددهم إلى ١٧٠ قتيلا.

وأضافت خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الرئيس ورئيس الحكومة كانوا يعلمون بوجود المواد التي أدت إلى الكارثة و"طنشو ".

وتابعت، لذلك لم نعد نثق في هذه الطبقة السياسية وإن شاء الله نخلص من الطبقة الفاسدة، ومن أجل ذلك طالبنا دول العالم بأن يسلموا المساعدات للشعب وليس الحكومة لأنهم راح يسرقوا المساعدات ويبيعوها.

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وأشارت "إليسا"، إلى لبنان تحكمها الطائفية، وتابعت:"للأسف نحن محكومين بنظام طائفي".

وأضافت، أن تغيير الطبقة السياسية الحاكمة في لبنان لن تذهب بسهولة نزولاً على مطالب الشعب اللبناني الغاضب من فسادهم الذي كبد الشعب خسائر فادحة، ولن يذهبوا إلا على جثث اللبنانيين.

وأعربت عن تخوفها من مستقبل بلادها الذي يعاني منذ عقود، ولا يوجد بلد عربي عاش ما عشناه.

وأكدت، أنها لا تثق في حزب الله خاصة بعدما تعامل حسن نصر الله بخفة مع الشهداء اللبنانيين الذين راحوا ضحية تفجير مرفأ بيروت، بينما أجهش بالبكاء على رحيل قاسم سليماني، موضحة ما حدث يوم 4 أغسطس لم يستوعبه الشعب اللبنانى إلى الآن.