ليليان نمري تروي كيف توقف الزمن لحظة انفجار بيروت

متابعة بتجــــــــــــرد: نشرت الممثلة اللبنانية ليليان نمري عبر حسابها الرسمي على انستغرام صورة مؤثّرة التقطت يوم الكارثة في بيروت وهي عبارة عن ساعة وسط الدمار توقفت عن العمل لحظة وقوع الإنفجار، عبّرت من خلالها عن وجعها وتأثّرها.

وكتبت ليليان نمري: “مرتين بالسنة بتتغَيّر الساعة مرة بيقدموها، ومرة بيأخروها بـ ٤ ٱب وَقَفوا الساعة ورجعونا ٤٥ سنة لوَرا، رَجعونا لسنين هَزتنا، بَكتنا، قتلتلنا احلامنا، عشنا الحلوة مَرة والمُرة الف مَرة، ٤٥ سنة حروب، قصف، تفجير، معارك، جثث، ضحايا، جوع، سرقة اموال الناس، واكتر بلد ما شاف كهربا بالعالم، وكلو تحملناه وما حَمَّلناه لحدا، كنا نقول قدرنا ونصيبنا وكتر خير الله عا كل شي”.

وأضافت ليليان نمري: “بس المبكي بعد كل اللي صار بدل ما نكون ايد وحدة ونلتَف عا مصيبتنا ونداوي جروحنا، بعدنا مقسومين عا حالنا وعا بلدنا، ما رح نتغَير، ان اتحد العالم معنا او علينا، الحقد الموروث نقمة، بعد هالساعة المشؤومة، قديش لازم نفكر بمنطق وضمير، قديش لازم نلعَن الساعة اللي زرعوا فينا الكراهية والتفرقة لوصولهم لأهدافهم ومراكزهم”.

وختمت نمري رسالتها المؤثّرة بالتأكيد أنه بعد ما حصل يجب المواظبة على الصلاة، وأردفت: “كلنا لازم نصَّللي منيح لإنو طلعنا عايشين بالوهم وقلة الأمان والأمن وما حدا سئلان عنا وعن ولادنا، ايه لازم نصَّللي كتير منيح لإنو ما حدا بيعرف اي ساعة بتِجي ساعتو، ولساعة اللي بينتُصر فيه الحق والعدل، تضَّلوا بخير”.