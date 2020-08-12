محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: نشرت الفنانة دنيا عبدالعزيز، عبر حسابها الرسمي بموقع إنستجرام، صورة تجمعها بوالدتها الراحلة. وعلقت: "اليوم أربع شهور، والوجع بيزيد مش بيقل، صبرني يارب". Advertisements ورحلت والدة الفنانة دنيا عبدالعزيز عن عالمنا في أبريل الماضي، بعد صراع مع المرض. يذكر أن آخر أعمال الفنانة دنيا عبدالعزيز مسلسل "البرنس" الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وحقق نجاحا كبيرا. مسلسل "البرنس" بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، نور، روجينا، رحاب الجمل، عبدالعزيز مخيون، سلوى عثمان، محمد علاء، إدوارد، أحمد فهيم، ومن تأليف وإخراج محمد سامي.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دنيا عبدالعزيز تنشر صورة مع والدتها: "الوجع بيزيد" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.