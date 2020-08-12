محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: رحلت عن عالمنا مساء أمس الثلاثاء، الإعلامية والفنانة بيلا كشك، بعد صراع مع مرض السرطان. وهنا نعرض لكم أبرز المعلومات عن الفنانة الراحلة: _ بيلا كشك ولدت في القاهرة عام 1994. _ شاركت في عمل سينمائي واحد وهو الفيلم الكوميدي "ويزو سكول" الذي عرض عام 2018. _ شارك في بطولة هذا العمل دينا محسن "ويزو"، سامي مغاوري، إسراء عبدالفتاح Advertisements _ جسدت خلال العمل شخصية مدرسة لغة فرنسية. _ عملت مذيعة ببرنامج "طبيب البلد" على شاشة صدى البلد الفضائية. _ كانت تحلم باستكمال مشوارها كفنانة. _ كانت تحرص على حضور حفلات الموسيقار عمر خيرت. _ منذ عامين أصيبت بمرض السرطان. _ رحلت عن عالمنا أمس الثلاثاء بعد صراع مع مرض السرطان عن عمر يناهز 26 عاما.

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كانت هذه تفاصيل خبر بالصور| شاركت في فيلم كوميدي ورحلت عن 26 عاما.. معلومات عن بيلا كشك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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