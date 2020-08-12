بالفيديو..عمرو دياب يحمل دينا الشربيني في كواليس كليب "أماكن السهر"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

يستعد الهضبة عمرو دياب، لطرح كليب جديد بعنوان "أماكن السهر"، ومن المقرر طرح الكليب خلال الفترة المقبلة، عقب الانتهاء من مونتاج ومكساج الأغنية.

تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو نشره "عرب وود" من تصوير الكليب بأحد شواطئ الساحل الشمالي، وظهر "عمرو" وهو يحمل دينا الشربيني، وهي المرة الأولى التي تظهر فيها بصحبة الهضبة في إحدى أغانيه.

الأغنية من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع طارق مدكور، والكليب من إخراج أحمد النجار.