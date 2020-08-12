قبل طرحها| هل تعمدت جنات اختيار اسم أغنية أم كلثوم "أنا في انتظارك" لألبومها الجديد؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى حمزة:

أكد الموزع الموسيقي هاني ربيع أن أغنية "أنا في انتظارك"، التي يحمل اسمها أحدث ألبومات الفنانة جنات، لا علاقة لها بأغنية كوكب الشرق أم كلثوم، موضحًا أن موضوع وكلمات الأغنية مختلفة تمامًا.

هاني في تصريح خاص لـ"الخليج 365" قال: "العمل على الأغنية بدأ من 3 سنوات، ولم يخطر في بال مؤلفها الشاعر شادي نور وملحنها بلال سرور ولا أنا كموزعها، وجود أي تشابه لا بالاسم ولا بالموضوع، بدليل أننا نقدم أغنية خفيفة وسريعة الإيقاع".

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وأضاف: "الفنانة جنات سمعت الأغنية جاهزة باسمها، وسجلتها من حوالي السنة، ولم تتوقف أمام اسمها، ولم تقلق من ذلك، علمًا بأن هناك أغاني عديدة يجمعها اسم مشترك، وبإذن الله عند طرحها والمقرر له غدًا الخميس، سيعرف الجميع مدى الاختلاف".

جنات تعاونت بالألبوم مع الشعراء: "تامر حسين، وعزيز الشافعي، وعبدالحميد الحباك، وجمال الخولي، وشادي نور، وكريم حكيم، وسلامة علي، علي فتحي، وأحمد الحبشي"، ومن الملحنين: "وليد سعد، ومدين، ورامي جمال، وأحمد حسين، وعماد تاج، وخالد فتوح، وبلال سرور".

وتولى توزيع الأغاني، الموزعون: "أسامة سامي، وهاني يعقوب، وأكرم عادل، وسام عبدالمنعم، وإلهامي دهيمة، وهاني ربيع، وجيزو، وأدهم دهيمة"، وتولى هندسة صوت وماستر ومكساج هيثم راضي.