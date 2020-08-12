وفاة الإعلامية الشابة بيلا كشك بعد صراع مع السرطان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
رحلت عن عالمنا مساء أمس الثلاثاء، الإعلامية الشابة بيلا كشك، مذيعة برنامج "طبيب البلد" بقناة صدى البلد، بعد صراع مع مرض السرطان دام لمدة عامين.
ونشرت الصفحة الرسمية لبيلا كشك، عبر موقع فيسبوك، خبر الوفاة، كما نعاها عدد من أصدقائها عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، داعين الله لها بالرحمة والمغفرة.
وشاركت "بيلا" في الفيلم الكوميدي "ويزو سكول"، وإخراج علي رجب.
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