بالصور.. "مسرح مصر" يقدم عرضًا جديدًا.. "فوزي الدرمللي" الجمعة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تعرض قناة "MBC مصر"، بعد غدٍ "الجمعة" في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، المسرحية الكوميدية "فوزي الدرمللي" في مفاجأة جديدة.

تدور أحداث مسرحية "فوزي الدرمللي"، في إطار كوميدي حول 3 أشقاء يُطلقون على أبنائهم الثلاثة نفس الاسم، ويعيشون جميعاً في منزل واحد مع زوجاتهم، ويكتشفون فجأة أن هناك شخصًا أخر ينتحل اسمهم ما يسبب لهم الكثير من المشاكل مع زوجاتهم ويفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.

ويشارك في بطولة المسرحية إضافة للفنان أشرف عبدالباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم: "علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبدالرحمن، ومحمد أنور، وكريم عفيفي، وإسراء عبدالفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر"، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.