كارول سماحة: "أن تكون لبنانيًا هذه مهنة"

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
نشرت الفنانة اللبنانية كارول سماحة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، عبارة أعجبتها عن لبنان، بعد الأحداث الأخيرة التي تشهدها البلاد.
وعلقت: "لفتتني هذه الجملة كثيرًا، أن تكون لبنانيًا إنها ليست جنسية، أن تكون لبنانيًا هذه مهنة، لبنان منكوب".
وكانت العاصمة اللبنانية قد تعرضت الأسبوع الماضي لانفجار مرفأ بيروت، ما أدى لتدمير مئات المباني، وإصابة ومقتل المئات، كما تم تدمير منازل بعض الفنانين اللبنانيين.
وعلى خلفية الحادث، قدم دكتور حسان دياب رئيس الوزراء اللبناني، استقالته للرئيس اللبناني ميشال عون.
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