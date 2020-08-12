"الموضوع خلص".. أحمد فلوكس يرد على غضب هاني شاكر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

رفض الفنان أحمد فلوكس، الرد على ما صرح به نقيب الموسيقيين الفنان هاني شاكر، الذي أكد في مداخلة مع الإعلامي وائل الإبراشي، أنه لن يقبل اعتذار "فلوكس".

وكتب "فلوكس" عبر حسابه الرسمي بموقع فيسبوك: "أنا لن أرد على كلام أستاذ هاني شاكر، أستاذ هاني قامة كبيرة ولا يمكن أبدًا أقول كلمة بعد كلامه، أنا وجهة نظري كانت واضحة، حتى لو زعل فله الحق وله كل الحب".

وتابع: "أرفض نهائيًا الظهور في برنامج أستاذ وائل الإبراشي للرد على كلام نقيب الموسيقيين، ولن أرد، الموضوع بالنسبالي اتقفل وقدمت اعتذارًا والأستاذ الكبير يقول ما يحلو له وعلينا الصمت وعدم الرد".

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وأضاف: "لا كلام بعد الكبير سواء الدكتور أخي الأكبر دكتور أشرف زكي أو أخونا الأكبر قيمة ومقامًا ونجومية وتاريخًا الأستاذ هاني شاكر، الموضوع اتقفل وخلص".

يذكر أن شاكر كتب ناعيًا مصطفى الحفناوي: "بقلب حزين، أقدم خالص العزاء لأسرة هذا الشاب الجميل، لم تسبقنِ به أي معرفة ولكن موته المفاجئ أوجع قلوب الجميع، أدعو له بالرحمة والمغفرة".

ولكن نعي شاكر لم يلق قبول الفنان أحمد فلوكس، الذي كتب عبر حسابه على "فيسبوك" مهاجمًا نقيب الموسيقيين: "لا تعليق، أقسم بالله كمية منافقة في الزمن ده غير طبيعية، أم الزمن على الحياة اللي إحنا بقينا عايشين فيها..."، ثم عاد من جديد؛ ليعتذر فيه عما بدر منه؛ ليرفض "شاكر" اعتذاره بعدها.