تراند اليوم : بعد زواجه سرًا في دبي.. أول صورة لعروس "محمد عساف"

فاجأ المطرب الفلسطيني محمد عساف، نجم "أراب آيدول"، متابعيه بإعلان زواجه في سرية في دبي، وأثار تساؤلات حول هوية عروسه.

وتداول مستخدمو مواقع التواصل صور ريم عودة زوجة عساف، التي تم الإعلان عن زواجه منها بداية الأسبوع الجاري في مدينة دبي.



وقد تصدرت قصة زواج عساف (31 عاما)، قائمة الموضوعات الأكثر تداولاً على موقع "تويتر".

واقتصر حفل الزفاف على مجموعة مصغرة من الأصدقاء وأفراد العائلة المقربة في مدينة دبي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

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وزوجة عساف هي فتاة فلسطينية من القدس، تدعى ريم عودة، أسرتها مقيمة في السعودية، حيث ولدت لأب فلسطيني وأم دانماركية.

وذكرت مصادر أن ريم في العشرين من عمرها. ويقال إن هناك قصة حب جمعت كل من ريم وعساف منذ أول لقاء جمعهما العام الماضي في الإمارات، وتعمقت علاقتهما خلال الشهور الماضية.

يذكر أن عساف كان مرتبطًا بالإعلامية الفلسطينية لينا قيشاوي قبل 4 أعوام لكنها أعلن فسخ خطوبته.