نجوم مسرح مصر يقدمون فوزي الدرمللي علي إم بي سي مصر الجمعة

وسط نجاح جماهيري كبير تعرض قناة "MBC مصر"، بعد غدً "الجمعة" في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، حيث تعرض المسرحية الكوميدية "فوزي الدرمللي".



تدور أحداث مسرحية "فوزي الدرمللي"، في اطار كوميدي حول ثلاث أشقاء يُطلقون على أبنائهم الثلاثة نفس الإسم، ويعيشون جميعاً في منزل واحد مع

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زوجاتهم، ويكتشفوا فجأة أن هناك شخص أخر ينتحل إسمهم مما يسبب لهم الكثير من المشاكل مع زوجاتهم ويفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.



ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم

علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.



تُعرض مسرحية "فوزي الدرمللي" من عروض "مسرح مصر" على قناة "MBC مصر" الجمعه 14 أغسطس 2020 الساعة 8:00 مساءً.