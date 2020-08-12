تفاصيل أغنية أحمد بتشان الجديدة "سقفة كبيرة"

أعلن الفنان أحمد بتشان عن أحدث أغنياته "سقفة كبيرة"، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي الشهير "فيسبوك"

نشر بتشان الصورة الدعائية للأغنية، وعلق عليها بتفاصيلها، قائلاً:"سقفة كبيرة..كلمات وألحان:عزيز الشافعي، توزيع:توما، ماستر:أمير محروس، عدسة:عماد قاسم."

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يذكر أن بتشان قد طرح خلال شهر فبراير الماضي 3 من أحدث أغنياته عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، كانت الأولى بعنوان "لازم أفهم" التي اقتربت من 2 مليون مشاهدة، من كلمات:خالد

تاج الدين، ألحان وتوزيع:خالد عز، والثانية بعنوان "بيني وبينك" التي سجلت أكثر من 3 مليون مشاهدة، من كلمات:أحمد المالكي، ألحان:رامي جمال، توزيع:إيهاب فاروق.

والأخيرة كانت بعنوان "بعد غيابه" وحققت أكثر من 4 مليون مشاهدة، وهي من كلمات:محمد عاطف، ألحان:أحمد زعيم، توزيع:عمرو عبد الفتاح.