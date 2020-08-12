لقطات من كليب عمرو دياب الجديد "أماكن السهر"

تداوّل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي من محبي الهضبة عمرو دياب، لقطات من كواليس كليب أغنيته الصيفية الجديدة "أماكن السهر"، وذلك عبر حساباتهم المختلفة على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ظهرت للمرة الأولى الفنانة دينا الشربيني كـ "موديل" معه في الكليب، حيث شهدت الكواليس دياب وهو يحملها على ظهره أثناء أحداث الكليب، الذي يأخذ الطابع الصيفي، حيث تم تصوير لقطاته على إحدى الشواطئ في الساحل الشمالي.

كما يظهر دياب في لقطة أخرى من الكليب وهو يعزف على آلة "البيانو" المعروفة بأنها المفضلة لديه، ويعزف عليها كثيراً في حفلاته.

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يذكر أن كليب "أماكن السهر" يخرجه للمرة الأولى :أحمد النجار، ويعتبر هو الكليب الثاني لدياب بعد "يابلدنا ياحلوة"، الذي طرحه خلال يوليو الماضي وحقق أكثر من 23 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات

الشهير "يوتيوب"، من كلمات: تامر حسين، ألحان:عزيز الشافعي، توزيع:طارق مدكور.

"أماكن السهر" تعيد تعاون الهضبة مع الثلاثي"تامر حسين، عزيز الشافعي، طارق مدكور"، بعد نجاح أغنية يابلدنا ياحلوة، وتحقيقها صدى استماعي كبير على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، ومواقع الموسيقى المختلفة.

بالإضافة إلى طرح أغنية "مالك غيران"، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي الشهير "فيسبوك"، وحققت أكثر من 800 ألف مشاهدة، من كلمات:تركي آل الشيخ، ألحان:فلكلور، مكس وماستر:أسامة الهندي.

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