قبل طرحها.. تفاصيل أغنية عمرو دياب الجديدة "أماكن السهر"

يستعد الهضبة عمرو دياب لطرح كليب لأغنية صيفية جديدة بعنوان"أماكن السهر"، وذلك حسب ماأعلن على مختلف مواقع التواصل الإجتماعي.

الأغنية من كلمات:تامر حسين، ألحان:عزيز الشافعي،

توزيع:طارق مدكور،وتأتي بعد عملين غنائيين قاما بهما الهضبة خلال الأيام القليلة الماضية وحققا نجاح استماعي كبير لدى جمهوره ومحبيه.

"أماكن السهر" هي الأغنية الصيفية الثالثة لعمرو دياب في

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2020، حيث بدأ ظهوره في آواخر شهر يوليو الماضي من خلال كليب أغنية "يابلدنا ياحلوة" التي طرحها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، ضمن احتفالات عيد الأضحى المبارك، وتخطى عدد مشاهداتها أكثر من 23 مليون مشاهدة، من كلمات:تامر حسين، ألحان:عزيز الشافعي، توزيع:طارق مدكور، واتصف الكليب بتصوير عدة أماكن شهيرة من محافظات مصر المختلفة، بالإضافة إلى بعض المناطق المميزة في القاهرة أبرزها النيل وشارع المعز، وأخرجه:طارق العريان.

وتلاها أغنية "مالك غيران" التي طرحها عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك"، وسجلت أكثر من 800 ألف مشاهدة، من كلمات:تركي آل الشيخ، ألحان: فلكلور، وتميزت الأغنية بطابع فلكلوري فلسطيني قديم يسمى"الدحية".

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