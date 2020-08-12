الأزمة تتصاعد.. هاني شاكر يهاجم فلوكس: "أنا مش ملطشة"

رفض هاني شاكر نقيب الموسيقيين المصريين، مساعي الصلح مع الفنان أحمد فلوكس الذي هاجمه بشكل حاد عقب وفاة اليوتيوبر المصري مصطفى حفناوي.



وتحدث هاني شاكر في برنامج "التاسعة" الذي يقدمه وائل الإبراشي على القناة الأولى المصرية حول الأزمة قائلا: "ما يحدث على مواقع التواصل الاجتماعي تهريج، فلا يوجد رقابة، أو محاسبة لمن يرتكب الأخطاء، أحمد فلوكس يجيد الهجوم لكنه لا يمتلك ثقافة الاعتذار".

وتابع هاني شاكر: "لا أعرف هذا الشاب الجميل الذي رحل عن الحياة مبكرا، لكن وفاته جعلتني أتذكر رحيل ابنتي، تألمت وقررت مشاركة محبيه بكلمات حزينة وفوجئت بهجوم من جانب أحمد فلوكس".

وواصل نقيب الموسيقيين: "اعتذار فلوكس مرفوض، ولكن يجب توجيه الشكر للدكتور أشرف زكي نقيب الممثلين، لأنه اهتم بالموضوع وأصدر بيان اعتذار رسميا.. أنا مش ملطشة، وسعيد لأن فلوكس مش من جمهوري، لأن جمهوري راقٍ في التعامل ويجيد فن التعبير".

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وتحدث الدكتور أشرف زكي، نقيب الممثلين لـ"الخليج 365" قائلا: "بكل تأكيد حزين لما حدث من جانب الفنان أحمد فلوكس، وإحساسي بالمسؤولية يدفعني للاعتذار لهاني شاكر لأنه قامة كبيرة ولم يرتكب أي خطأ، وسوف أذهب له بصحبة وفد من مجلس النقابة، والفنان أحمد فلوكس من أجل الاعتذار له و عمل ما يرضيه".

كان الفنان أحمد فلوكس بث مقطع فيديو، هاجم فيه نقيب الموسيقيين المصريين هانى شاكر، لعدم اهتمامه باليوتيوبر مصطفى حفناوي الذي رحل عن عالمنا منذ أيام بعد صراع مع المرض، قال خلاله: "أبويا علمنى إن مغلطش فى حد كبير لكن أنا معرفش مصطفى حفناوي، وأنا في بلد تانية ومتابعه من 8 أيام ومحدش زاره غير تامر حسني، لأن تامر راجل وبقاله 7 أيام بيناشد حد أنه يتعالج".

وأضاف "فلوكس": "دلوقتى كله بيقول الله يرحمه.. كله بمن فيهم الأستاذ الفاضل الكبير هاني شاكر اللي قال أنا معرفوش بس قلبي وجعني، طب قلبك موجعكش وهو مش لاقي مستشفى تستقبله".



