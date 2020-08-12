Aug 12, 2020
أطلق فارس الغناء العربي عاصي الحلاني أغنية جديدة بعنوان “على مين متكلين” مستوحاة من الأجواء التي يعيشها الشعب اللبناني بعد الانفجار الكبير الذي هزّ مرفأ بيروت وأسفر عن وقوع الآلاف من الشهداء والجرحى والمفقودين.
الأغنية كلمات طليع حمدان، الحان عاصي الحلاني، وتوزيع طوني سابا وماستر محمد المقهور. ويقول أحد المقاطع: “كلنا بلبنان مظلومين/ اسلام ودروز ومسيحية/ ما عاد فينا كل عشر سنين/ نعمل حرب كرمال شخصية”.
وكان الحلاني قد أطل في برنامج “اماسي” حيث قدّم الشكر الكبير للشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، حرم صاحب السمو حاكم الشارقة، على اطلاقها حملة “سلام لبيروت”، لافتاً أن الأمارات وطن الإنسانية والمحبة عودتنا دائماً تقديم يد العون للبنان في الظروف الصعبة. وشدد الحلاني أن حجم الكارثة كبير ونحن بحاجة لاشقائنا العرب أن يكونوا الى جانبنا.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو- عاصي الحلاني في عمله الجديد “ما عاد فينا كل عشر سنين نعمل حرب كرمال شخصية” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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